«Бани Алексеева» в Подольске стали лучшей общественной баней России

Легендарный подольский банный комплекс «Бани Алексеева» в Подольске победил в голосовании конкурса «Чистопар» «Правильная баня 2025», получив звание лучшей общественной бани. За победу боролись 16 участников из Тюмени, Москвы, Новороссийска, Екатеринбурга, Брянска и других городов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Голосование длилось месяц. За подольские бани отдали свои голоса более 5 тыс. человек. Награждение прошло 23 августа на главной сцене «БаняФеста» в Суздале. Депутат Совета депутатов округа, предприниматель Юрий Алексеев получил диплом и кубок.

«Это результат огромного труда нашей команды — людей, которые каждый день с душой встречают гостей, создают уют и делятся теплом. Это победа и каждого нашего гостя. Ведь именно вы вдохновляете нас становиться лучше. Каждый ваш визит, отзыв, голос и помощь в конкурсе — часть этой награды. Для нас это не просто статус. Это признание того, что банная культура, любовь к традициям и забота о людях важны и нужны. Спасибо, что вы рядом! Эта победа — общая. И мы обещаем продолжать создавать атмосферу, ради которой вы приходите к нам снова и снова. Общественная баня — сердце настоящей банной культуры», — сказал депутат Совета депутатов округа, предприниматель Юрий Алексеев.

Именно в «Банях Алексеева» находится самая большая парная России.

Крупнейший фестиваль бани в 16-й раз прошел 22–24 августа в Суздале на территории самого большого в мире банного комплекса «Горячие ключи». Уникальная концепция фестиваля объединяет выставку банного оборудования, тест-драйвы печей и бань, мастер-классы по парению, профессиональные круглые столы, прямую коммуникацию с производителями, концертную программу с известными артистами и семейный отдых на природе. «БаняФест» вошел в Книгу рекордов России, собрал десятки тысяч гостей, представил сотни новинок и помог многим сделать правильный выбор в мире бани.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.