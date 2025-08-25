В Химках изменится схема движения маршрута № 20

сегодня в 09:54

С 25 августа автобусы маршрута № 20 (ТЦ Лига — Шереметьево-ВС) будут следовать по обновленному расписанию. Изменения связаны с открытием развязки около монумента «Ежи», в связи с чем автобусы возвращаются на свою изначальную трассу следования.

После МЕГи общественный транспорт проследует под мостом Ленинградского шоссе сразу на Вашутинское шоссе. Время в пути от МЕГи до улицы Германа Титова составит всего 8 минут по графику.

По пути в Шереметьево будут исключены следующие остановки: ул. 9 Мая, 18, Леруа Мерлен, 23 километр. Остановка «Монумент» сохранится, но будет перенесена на улицу 9 Мая в обоих направлениях.

В сентябре на маршруте будет улучшено расписание, планируются дополнительные рейсы.

В Химках регулярно проходят проверки качества обслуживания транспортных маршрутов. Специалисты отдела транспорта и связи встречаются с жителями, собирают их вопросы и пожелания на разных остановочных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.