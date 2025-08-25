Певица Рита Дакота срочно продала недвижимость и авто в Москве на 141 млн рублей

Певица Маргарита Белогай (известная как Рита Дакота) обрывает связи с РФ, она в спешке продала недвижимость и автомобиль в Москве на 141 млн рублей, сообщает SHOT .

За один день артистка продала квартиру в ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной (площадь 45,7 кв. м, стоит около 32 млн рублей) и помещения в ЖК «Савеловский Сити» (предназначены под офис, площадь — 40,4 кв. м, около 12 млн рублей).

Потом она снова за один день оформила сделки по еще двум квартирам на 31-м этаже ЖК «Савеловский Сити» (их площадь составляет 29,9 и 89,8 кв. м, в сумме они стоят около 64 млн рублей). В этом ЖК артистка жила до отъезда из РФ.

Она также продала четвертую квартиру в ЖК «Павелецкая Сити» (39,5 «квадратов», 25 млн рублей) через два месяца после покупки жилья.

Еще была продана иномарка BMW X6 XDRIVE40D 2020 года, стоимость на рынке этой машины оценивается в 8 млн рублей.

У певицы в собственности в столице остались только два объекта в ЖК «Савеловский Сити: кладовка на 31-м этаже и машино-место, их общая стоимость составила около 6 млн рублей.

Рита Дакота получила российское гражданство, но артистка скрывает данный факт.