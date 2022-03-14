РИАМО - 14 мар. В Подмосковье планируют в два раза увеличить субсидии для аграриев региона, с/х производителям планируют оказывать дополнительную поддержку, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что в Подмосковье также предусмотрели 1 млрд рублей, чтобы понизить процентную ставку и оказать дополнительную поддержку производителям сельхозтоваров.
Ранее правительство РФ приняло решение о введении кредитных каникул и продлении льготных кредитных договоров. Этими мерами поддержки смогут воспользоваться и сельхозпроизводители из Подмосковья.
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