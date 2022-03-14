РИАМО - 14 мар. В России с понедельника ограничен доступ к социальной сети Instagram, принадлежащей компании Meta. Саму компанию могут признать экстремистской по требованию Генпрокуратуры РФ.

Блокировка Instagram спровоцирована многочисленными сообщениями, в которых пользователи соцсети из других стран призывают совершать акты насилия в отношении граждан России. Обычно подобные призывы блокируются в информационном пространстве, но в данном случае компания приняла решение закрыть на это глаза.

Ограничения вступили в силу в 00:00 14 марта. Однако ранее Роскомнадзор предусмотрел 48-часовой переход российских пользователей из Instagram в другие социальные сети.

24 февраля Россия начала проводит военную спецоперацию на Украине. В ответ на это США и страны ЕС ввели санкции, а крупные компании заявили об уходе с отечественного рынка.

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