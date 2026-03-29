В результате атаки БПЛА в Ленобласти поврежден порт Усть-Луга

Спецоперация

Над Ленинградской областью сбиты 27 беспилотников, есть повреждения в порту Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Сбито 27 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга. Без пострадавших», — сообщил он.

Дрозденко добавил, что отражение атаки продолжается.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников над территорией Ленобласти.

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.