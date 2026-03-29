В Ленинградской области уничтожили 18 беспилотников
Средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников над территорией Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«Сбито 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.
Дрозденко отметил, что отражение атаки продолжается.
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 7 беспилотников над территорией Ленобласти.
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА.
