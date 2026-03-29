сегодня в 05:02

В Ленинградской области уничтожили 18 беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников над территорией Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«Сбито 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

Дрозденко отметил, что отражение атаки продолжается.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили 7 беспилотников над территорией Ленобласти.

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.