В Израиле сообщили о новом ракетном ударе со стороны Ирана
Вооруженные силы Ирана осуществили новую ракетную атаку по территории Израиля, сообщает ТАСС.
«Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Отмечается, что командование тыла Израиля разослало жителям соответствующих районов экстренные предупреждения на мобильные телефоны.
Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал американские базы на Ближнем Востоке и Тель-Авив. Боевые действия в регионе продолжаются.
