В Израиле сообщили о новом ракетном ударе со стороны Ирана

«Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что командование тыла Израиля разослало жителям соответствующих районов экстренные предупреждения на мобильные телефоны.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал американские базы на Ближнем Востоке и Тель-Авив. Боевые действия в регионе продолжаются.

