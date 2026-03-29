Автомобиль въехал в толпу людей в английском городе Дерби. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Mirror, несколько человек пострадали.

Водителя уже задержали. Отмечается, что ему 30 лет.

Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами. Один из очевидцев, рассказал, что после случившегося большое количество людей лежало в крови посреди дороги и на тротуаре.

Ранее в два автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске, после чего одна из машин влетела в толпу людей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.