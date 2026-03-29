В штурмовом полку ВСУ «Скала» началась эпидемия пневмонии
В 425-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины «Скала началась эпидемия пневмонии, сообщает ТАСС.
«… только в феврале известны пять случаев летальных исходов от этого заболевания среди украинских офицеров», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, родственники военных жалуются на командование полка и медиков подразделения, которые не смогли организовать необходимую помощь.
Он добавил, что заболевших и умерших солдат может быть в несколько раз больше.
Ранее сообщалось, что в Сумской области пропали украинцы, которые несколько недель назад прошли военную подготовку в Польше. Речь идет о солдатах 25-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
