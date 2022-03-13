РИАМО - 13 мар. Портал «Мой семейный центр» дополнили новым сервисом «Записаться на прием». Теперь выбрать центр и заполнить заявку можно онлайн, сообщается на сайте мэра Москвы.

После подачи заявки с посетителем свяжется специалист. Такой формат позволит сократить время на получение услуги.

Найти функцию «Записаться на прием» можно в разделах «Карта семейных центров» и «Наши центры», выбрав подходящее учреждение.

«Как показывает статистика, родители и дети активно пользуются возможностями портала «Мой семейный центр». Команда портала заинтересована в том, чтобы постоянно улучшать и наполнять его различными полезными функциями», - рассказала директор семейного центра «Отрадное» Ирина Гончарова.

Пользователи также активно пользуются формой обратной связи «У меня вопрос», через которую проводятся консультации. Через нее уже отправлено более 5 тыс. обращений.

Большая часть почтовых услуг доступна жителям Московского региона онлайн>>