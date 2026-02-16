Стала известна новая пятилетняя стратегия развития Ямала

В Салехарде завершили оценку пятилетней реализации «Народной программы» и сформировали новую стратегию развития. В совещании приняли участие губернатор Дмитрий Артюхов, депутаты Государственной Думы России и Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, а также представители окружных департаментов, сообщает «Север-Пресс» .

«Ключевой вопрос, который мы ставили перед собой пять лет назад, — это программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Это актуально для каждого города и поселка. За семь лет 62 тысячи человек переехало в новое жилье. Только вдумайтесь в эти цифры: это больше, чем (численность населения — ред.) в Надыме. Миллион квадратных метров расселили, миллион теперь надо построить», — отметил Артюхов.

В обновленной стратегии отражены социальные приоритеты. Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Планируется работа по двум основным направлениям: адаптация военнослужащих после возвращения домой и школа психологической помощи для их родных. На встрече также подчеркивалась необходимость совмещения арктической ипотеки с иными существующими льготами.

В плане развития учтена роль основной экономической опоры Ямала — нефтегазового сектора.

«Ключевая тема для нашего региона — недропользование, добыча. Это суть, фундамент Ямалa. И, конечно, здесь нужны государственные преференции. Фокус внимания — на развитие геологоразведки», — пояснил Артюхов.

На формирование новой программы повлияли не только депутаты. Народные избранники активно собирали предложения на местах, в том числе от работников промышленных компаний.

«Ямал — та территория, которая умеет зарабатывать деньги не только для себя, но и для всей страны. Поэтому, конечно, находясь здесь, мы проводим различные круглые столы, собираем экспертные группы и делаем все для того, чтобы в следующую пятилетку были отражены целевые направления, которые дадут развиваться дальше нашей стране», — отметил депутат Государственной Думы Дмитрий Кобылкин.

«Народная программа» создается не только для реализации крупных проектов. Ее первостепенная цель — повышение качества жизни населения региона. В период с 2020 по 2025 год было возведено значительное число парков, школ, детских садов, а также детский технопарк «Кванториум». Проведена модернизация учреждений культуры и других объектов социальной инфраструктуры.

«„Народная программа“ — это не цифры. За каждой мерой поддержки стоят конкретные люди, конкретная семья. И все меры, которые принимаются, как на федеральном уровне, так и на региональном, в первую очередь направлены на то, чтобы людям было жить комфортно, их благосостояние улучшалось. Цифровизация мер поддержки позволяет получать такие услуги в проактивном варианте. То есть человеку не надо искать те услуги, которые он может получать, меры социальной поддержки», — пояснил депутат Госдумы Дмитрий Погорелый.

На Ямале ключевым социальным результатом 2025 года стало начало работы школы адаптации участников СВО. В Салехарде, Пуровском районе и Новом Уренгое начали действовать кризисные службы для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.