В Клину прошел Кубок России по пара-карате и Кубок мужества среди ветеранов СВО

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф» в Клину 15 февраля состоялся Кубок России по пара-карате и впервые прошел Кубок мужества среди ветеранов СВО.

В соревнованиях приняли участие 46 спортсменов из различных регионов России, включая Краснодарский край, Башкортостан, Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую, Владимирскую, Брянскую, Московскую и Калининградскую области.

Пара-каратисты выступали в трех категориях: ПОДА-ката для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ЛИН-ката для участников с интеллектуальными нарушениями и СС-ката для слабовидящих и слепых. Судьи учитывали степень инвалидности, а спортсмены с серьезными нарушениями получали дополнительные баллы для справедливой оценки.

Одним из победителей в категории ЛИН-ката среди мужчин стал Кирилл Новиков из Калининграда, который занимается пара-карате 11 лет. Он отметил, что участие в Кубке России для него — значимое событие, а главной сложностью стали широкие стойки из-за растяжки.

Соревнования стали отборочными на чемпионат Европы, который пройдет в конце мая в Германии. Победители представят Россию на международной арене.

Старший тренер сборной России Юрий Румянцев подчеркнул, что пара-карате способствует реабилитации, социализации и спортивным достижениям ветеранов и людей с инвалидностью.

Призеры получили грамоты, медали и кубки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.