МВД: мошенники похищают деньги под предлогом помощи в уборке и вывозе снега

Мошенники публикуют фейковые объявления о помощи в чистке снега и просят предоплату. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает ТАСС .

Кибермошенники пользуются аномальными снегопадами и холодами, чтобы обманывать россиян. Злоумышленники публикуют в соцсетях и мессенджерах объявления об оказании услуг по уборке и вывозу снега.

Они предоставляют заинтересовавшимся лицам поддельные договоры и другие документы и даже согласовывают дату работ. После этого мошенники просят предоплату. Когда человек переводит им деньги, они обрывают связь, блокируют аккаунты и телефоны.

Жертвами такой схемы стали граждане и предприниматели. Они лишились уже сотен тысяч рублей.

Чтобы не быть обманутыми, необходимо проверять контрагента через официальные информационные ресурсы (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), уточнила Волк. Также она призвала встречаться лично для подписания документов.

Представитель МВД отметила, что предоплату нужно вносить только после подписания договора. При этом надо использовать безопасные формы расчета.

Ранее мошенники взломали аккаунт мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в Telegram. Они от его лица звонят и рассылают сообщения с требованиями перевести деньги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.