Битые автомобили: уборка снега с крыши принесла проблемы автовладельцам в Москве

В Хамовниках несколько автомобилей оказались повреждены во время очистки кровель от снега, сообщает « Москва 24 ».

Ущерб был причинен машинам, которые стояли на Комсомольском проспекте. В управе района отметили, что автовладельцы нередко игнорируют объявления, сообщения в домовых чатах о грядущей уборке и не убирают транспорт.

В администрации подчеркнули, что не снимают с себя ответственности. Пострадавшим предлагают написать заявление в полицию и составить акт о повреждении имущества.

При этом сам момент чистки крыши попал на видео. На кадрах видно, что рабочие кидали снег вниз на придомовую территорию, когда там ходили люди. Рядом с домом стояла одна машина, остальные — на парковке, которая расположена близко к зданию. В результате у транспорта появились вмятины и разбилось лобовое стекло.

