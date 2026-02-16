В РПЦ назвали масленичные гуляния грехом

Русская православная церковь считает недопустимым участие в языческих масленичных обрядах. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак заявил, что блины сами по себе не являются грехом, однако массовые гуляния с неоязыческими элементами Церковь не одобряет, сообщает Life.ru .

Иерей Андрей Постернак, декан историко-филологического факультета Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, в беседе подчеркнул, что христианские традиции не следует смешивать с языческими обрядами даже в дни Масленицы. По его словам, Церковь спокойно относится к семейным обычаям, связанным с подготовкой к Великому посту, однако массовые гулянья с элементами неоязычества считает недопустимыми.

Священник напомнил, что масленичная неделя по церковному уставу посвящена теме Страшного суда. Эта седмица является сплошной: в среду и пятницу поста нет, но мясо уже не употребляют. При этом молочные продукты разрешены, поэтому блины сами по себе грехом не считаются. Допустимы и домашние посиделки в кругу семьи, если они проходят без излишеств.

Постернак отметил, что умеренное празднование не осуждается Церковью: если человек ест блины, греха в этом нет. Однако участие в массовых мероприятиях с имитацией языческих обрядов он назвал «полным безобразием». По его словам, любые проявления неоязычества и оккультных практик противоречат церковному учению.

В 2026 году Масленица продлится с 16 по 22 февраля, а 23 февраля начнется Великий пост, который завершится 11 апреля.

