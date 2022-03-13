РИАМО - 13 мар. В Китае фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Его связывают с новым подштаммом BA.2, называемым в народе «сыном омикрона». Очередная мутация вызывает опасения, сообщает «Вечерняя Москва».

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что количество заразившихся в Китае пока не такое высокое, но подштамм уже распространился в некоторых странах Европы.

«За последние несколько дней небольшое увеличение заболеваемости мы наблюдали в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах», - рассказал Альтштейн.

Новую мутацию пока не выявляли в восточной Европе, нет зарегистрированных случаев в России. Однако есть основания полагать, что новый подштамм даже заразнее омикрон-штамма.

Врач-инфекционист Георгий Сафронов считает, что появление новых вариаций вируса вполне естественно.

«У дельты, например, тоже было несколько мутаций, но они не привели к глобальным переменам и видоизменению вируса. А вот заинтересовал новый подвид «омикрона» ученых тем, что именно в области генома, который кодирует спай-белок, произошли серьезные мутации, позволяющие вирусу проще проникать в человеческие клетки», - заявил Сафронов.

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