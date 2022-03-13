РИАМО - 13 мар. Бизнесмен и рэпер Тимур Юнусов, известный как Тимати, перед блокировкой Instagram опубликовал большой откровенный пост о любви к России, в котором назвал себя «культурным кодом» страны, сообщает Nation News.

Юнусов рассказал о том, что родился в СССР, вырос в России, открыл свой бизнес и развивался в Москве.

«Достиг определенных успехов и обзавелся семьей также в этой стране. Я и есть ее культурный код, неразрывной линией, тождественно идущей с ходом ее истории», — написал Тимати в своем Instagram-аккаунте.

Юнусов подчеркнул, что не стыдится своего гражданства и любит Россию.

Доступ в Instagram в РФ ограничат с 00:00 14 марта. Причиной стали негативные публикации пользователей из других странах о россиянах.