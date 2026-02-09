В Подмосковье обсудили требования к подрядчикам по благоустройству в 2026 году

В Доме правительства Московской области прошел семинар, на котором рассмотрели стандарты и требования к подрядчикам и проектировщикам при благоустройстве общественных территорий в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Семинар открыл заместитель председателя правительства Московской области и министр благоустройства Михаил Хайкин. Он отметил, что за семь лет в регионе преобразили более 500 объектов, а в 2026 году планируется благоустроить 135 территорий, включая 59 небольших общественных пространств, 12 парков, 10 набережных, 10 лесопарков, 17 пешеходных зон и площадей, 13 скверов, 6 стел воинской доблести, 6 активных зон в парках и 2 веломаршрута.

Среди новых объектов появятся зона отдыха на реке Уча в Пушкинском, Советская площадь в Солнечногорске и проспект Победы в Ступино. В числе запланированных — 22 парка и лесопарка, включая Масловский лесопарк в Одинцово, лесопарк «Массовка» в Истре, Центральный парк в Щелково и парк «ЛиАЗ» в Орехово-Зуево.

Основные работы по благоустройству планируется завершить ко Дню благоустройства 21 сентября, на 14 территориях — к концу года. С 2024 года в регионе действует новая методика мониторинга парков, учитывающая инфраструктуру, культурные и спортивные программы, а также уровень доверия посетителей.

На семинаре участникам рекомендовали предоставлять еженедельные отчеты с фотофиксацией, оформлять исполнительную документацию и соблюдать стандарты при проведении работ. Особое внимание уделили сохранению зеленых насаждений и своевременному подключению объектов к инженерным сетям.

Все проекты благоустройства проходят общественные обсуждения и формируются с учетом мнения жителей. С сентября 2021 года обработано более 1 млн обращений граждан. Михаил Хайкин подчеркнул, что для разных объектов разрабатываются индивидуальные решения, а старые элементы, такие как фонтаны, сохраняются и реставрируются.

Семинар стал площадкой для обмена опытом между подрядчиками и проектировщиками региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.