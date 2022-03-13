РИАМО - 13 мар. В Минобороны РФ сообщили, что удар, нанесенный высокоточным оружием по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожил до 180 иностранных наемников. Об этом сообщает Nation News.

По данным ведомства, также ударом ракеты ликвидирована крупная партия военной техники и вооружения, которые поступили на Украину из-за рубежа.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что ликвидация прибывших из других стран военных продолжится.

Ранее Минобороны заявило об освобождении заложников в православном монастыре на Украине. В заложниках у нацбатальона было порядка 300 мирных жителей и монахов.

Специальная военная операция российских сил на Украине началась 24 февраля. Цель ВС РФ – демилитаризация соседнего государства. Страны ЕС и США отреагировали на решение России новыми жесткими санкциями.

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