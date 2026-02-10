В Красногорске построят 12 тыс кв м общественной инфраструктуры в ЖК на Новой Риге

В деревне Поздняково Красногорского округа началось строительство первой очереди жилого квартала «Станиславский», в рамках которого возведут около 12 тысяч кв. м общественной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.

В Красногорском округе в деревне Поздняково реализуют первую очередь жилого квартала «Станиславский». Проект ведет компания «ОМ Девелопмент» под контролем инспекторов регионального Главгосстройнадзора Московской области. В квартале построят пять корпусов высотой от 4 до 6 этажей, завершение первой очереди запланировано на 2027 год.

В составе проекта предусмотрено создание 11,7 тыс. кв. м досуговой и общественной инфраструктуры. На территории появятся зоны для мероприятий, спортивные площадки, детские игровые комплексы и велнес-центр с бассейном. Для семей с детьми построят два детских сада на 120 и 130 мест с ясельными группами и школу на 525 учеников.

Жилой квартал расположен рядом с Новорижским шоссе и в пяти минутах от строящейся станции «Ильинская» Рублево-Архангельской линии, что обеспечит удобную транспортную доступность. Строительная готовность объекта составляет около 20%, земляные работы выполнены на 80%. На трех секциях возведены монолитные конструкции до 4 этажа, ведется монтаж вертикальных конструкций 5 этажа. Проект реализуется по 214-ФЗ, что гарантирует сохранность средств дольщиков.

Компания «ОМ Девелопмент» планирует расширить портфель проектов до 2 млн кв. м к 2030 году. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион ежегодно увеличивает население на 80-90 тыс. человек, что требует активного строительства социальной инфраструктуры и создания рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.