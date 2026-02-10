Клинские волонтеры отправили гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО

Гуманитарный груз был сформирован участниками группы «Сварочные войска России», в которую входят клинчане Андрей Гутник и сварщик Алексей Петрухин. Волонтеры уже несколько лет изготавливают защитные элементы для бронетехники и отправляют их на передовую.

В этот раз в зону спецоперации были отправлены нарезанные тросы для изготовления противотанковых ежей, проволока, электроды, газовые баллончики и другие необходимые для сварочных работ материалы. Как пояснил Андрей Гутник, бойцам остается только смонтировать подготовленные элементы на бронетехнику.

К формированию гуманитарных грузов присоединяются не только сварщики, но и другие жители Клина. Они передают инструменты, расходные материалы и оказывают финансовую поддержку, благодаря чему удается регулярно отправлять помощь на фронт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.