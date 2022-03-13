РИАМО - 13 мар. Перевозчики Подмосковья в эти выходные перевезли на экскурсии и обратно более 170 детей и их родителей из Донбасса. Для граждан выделили комфортабельные автобусы большого класса, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Областные перевозчики предоставили бесплатный транспорт для посещения экскурсий гражданам из ДНР и ЛНР, которые временно живут в областных лагерях. Группа компаний «Ранд Транс» предоставила 3 комфортабельных автобуса большого класса: они отвезли на экскурсии и обратно до ПВР детей и их родителей.

Министерство транспорта области организовало для беженцев посещение циркового представления в Подольске. Свыше 100 детей и их родителей из лагеря в Подольске посетили цирк Шапито.

Еще две группы людей из Донбасса, временно проживающих в Пушкинском оздоровительном лагере, 12 и 13 марта посетили завод по производству мороженого «Чистая линия» в деловом центре «Москва-Сити». Там для ребят провели экскурсию и бесплатно угостили мороженым.

Для перевозки жителей «Ранд Транс» предоставил на 2 дня автобус большого класса. Автобусы оснащены всем необходимым, а водители прошли дополнительные инструктажи по безопасности.

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