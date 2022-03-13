РИАМО - 13 мар. В аэропортах Москвы в воскресенье днем отменены или задерживаются 90 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задержаны 5 рейсов, еще 30 отменены. В Домодедове 8 авиарейсов задерживаются, еще 24 отменены. В аэропорту Шереметьево 8 рейсов задержаны, 14 отменено.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отмен и задержек не зафиксировано.

Информация о задержке и отмене рейсов поступает от авиакомпаний и обслуживающих аэропорты организаций. За задержку принимается отклонение вылета на 30 и более минут.

Ранее США, ЕС и ряд других стран прекратили авиасообщение с Россией в ответ на проведение военной спецоперации на Украине. В качестве ответной меры РФ ввела ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 стран.

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