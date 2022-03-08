РИАМО - 8 мар. Со вторника авиакомпания «Аэрофлот» временно приостановила международные рейсы, данное решение обусловлено дополнительными обстоятельствами, которые мешают полетам. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмена авиарейсов затрагивает международные направления в графиках компаний «Россия» и «Аврора».

С 6 марта «Аэрофлот» прекратил допуск на международные рейсы пассажиров, которые имеют авиабилеты в обе стороны полета, если они возвращаются обратно после 8 марта этого года.

Пассажиры с авиабилетами в одну сторону вылетом из РФ смогут улететь из страны до момента прекращения полетов. Если международный рейс отменен, то пассажиры могут оформить полный возврат денег за билет.

Если пассажир находится за границей и имеет билет в две стороны полета с использованным полетным сегментом из РФ, то он может обратиться к перевозчику, чтобы переоформить обратный билет. Такая возможность предоставляется до момента прекращения полетов.

Внутри страны компания «Аэрофлот» будет осуществлять рейсы в полном объеме, кроме ранее введенных ограничений на полеты в южные города РФ. Также пассажиры могут улететь в Минск и вернуться оттуда.

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