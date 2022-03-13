РИАМО - 13 мар. Уход с российского рынка некоторых зарубежных компаний из-за спецоперации на Украине может спровоцировать появление новых вариантов мошенничества. Злоумышленники будут выступать от лица уходящих из РФ брендов, сообщил сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

«Например, россиянам будут предлагать остатки брендовых вещей за три копейки или билеты на закрытые распродажи, которые проходят ночью. Профессиональные обманщики тонко чувствуют конъюнктуру и формируют под нее свои предложения», – объяснил Егармин в интервью радио Sputnik.

Он посоветовал поклонникам «санкционных» товаров соблюдать осторожность и не соглашаться на доплаты. Шанс получить желанную вещь очень мал.

«Нет таких идиотов, которые будут распродавать за бесценок залежи со складов. Обычно их не распродают, а уничтожают, чтобы не дать повода для понижения стоимости товара в дальнейшем», - объяснил Егармин.

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