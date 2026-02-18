Daily Mail: Такера Карлсона задержали в Израиле

Американского журналиста Такера Карлсона и его сотрудников задержали в Израиле, сообщает RT со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что это произошло после интервью с послом США Майком Хакаби.

В скором времени после интервью в Израиле у журналиста конфисковали паспорт и отвезли его в комнату для допросов.

«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта… потребовали объяснить, о чем мы говорили с послом Хакаби… Это было странно. Сейчас мы за пределами страны», — рассказал он.

Ранее в интервью RTVI Такер Карлсон подчеркнул, что российский президент Владимир Путин, по его мнению, является самым популярным политическим деятелем на мировой арене.

