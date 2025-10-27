Журналист Такер Карлсон назвал Владимира Путина самым влиятельным лидером в мире

В интервью RTVI Такер Карлсон подчеркнул, что российский президент Владимир Путин, по его мнению, является самым популярным политическим деятелем на мировой арене, сообщает ТАСС .

Американский журналист отметил, что повсеместно, будь то в Канаде, государствах Западной Европы, англоязычных и других странах, на Ближнем Востоке, в Азии или Восточной Европе, Путин пользуется невероятной популярностью и воспринимается как «звезда мирового масштаба».

«Он (Путин — ред.) самый популярный лидер в мире, и с большим отрывом», — сказал Карлсон.

Карлсон связывает такую любовь к российскому лидеру с тем, что Путин, в отличие от руководителей западных стран, зачастую ставит национальные интересы выше личных амбиций.

Именно эта ориентация на благо страны, по мнению журналиста, и является залогом его всемирного признания.

