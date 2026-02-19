Зеленский заявил о недостаточном результате переговоров в Женеве

Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале о недостаточном результате трехсторонних переговоров по украинскому конфликту в Женеве.

«Украина заинтересована в результате. По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно», — заявил он.

Трехсторонние переговоры в швейцарской Женеве между Россией, США и Украиной прошли в закрытом формате. Российскую делегацию вновь возглавил Владимир Мединский, который отсутствовал на недавних встречах в Абу-Даби 23–24 января, куда от РФ приезжали только военные во главе с начальником Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) ВС РФ Игорем Костюковым. От Украины главным в Женеве был новый глава офиса президента (ОП) Кирилл Буданов*.

В первый день переговоры продлились шесть часов, во второй — два. Выступая перед прессой 18 февраля, Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми, и анонсировал следующую встречу «в ближайшее время».

*физлицо внесено в перечень террористов и экстремистов в РФ.