РИАМО - 13 мар. В ежедневных патрулированиях водных объектов Подмосковья задействованы свыше 170 человек и 56 единиц техники Московской областной противопожарно-спасательной службы. Спасатели проводят профилактические беседы с рыбаками и измеряют толщину льда, сообщает пресс-служба учреждения.
Жителям региона объясняют, как распознать тонкий лед, что делать в случае ЧП, как вести себя на водоемах весной.
Акция «Тонкий лед» проводится с декабря 2021 года. Ее цель – предотвращение несчастных случаев на водных объектах региона.
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