РИАМО - 13 мар. В ежедневных патрулированиях водных объектов Подмосковья задействованы свыше 170 человек и 56 единиц техники Московской областной противопожарно-спасательной службы. Спасатели проводят профилактические беседы с рыбаками и измеряют толщину льда, сообщает пресс-служба учреждения.

«В ходе патрулирования работники противопожарно-спасательной службы измеряют толщину льда водоемов, сообщают рыбакам об опасных местах, напоминают им о способах самоспасения и оказания помощи провалившимся под лед, а также проводят разъяснительную работу с детьми и подростками, которые находятся у водоемов без сопровождения взрослых», - рассказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов.

Жителям региона объясняют, как распознать тонкий лед, что делать в случае ЧП, как вести себя на водоемах весной.

Акция «Тонкий лед» проводится с декабря 2021 года. Ее цель – предотвращение несчастных случаев на водных объектах региона.