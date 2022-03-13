РИАМО - 13 мар. Областная прокуратура проводит проверку в связи с отравлением 3 детей в Королеве, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
По предварительным данным, 12 марта в медицинское учреждение доставили 3 подростков с признаками отравления.
Кроме того, будет проверена деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также будут проверены действия родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.
СК начал проверку после гибели 2 подростков от отравления в Рузском округе>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии