РИАМО - 13 мар. Областная прокуратура проводит проверку в связи с отравлением 3 детей в Королеве, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, 12 марта в медицинское учреждение доставили 3 подростков с признаками отравления.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре города Королева, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, будет проверена деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также будут проверены действия родителей по исполнению ими обязанностей по воспитанию детей.

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