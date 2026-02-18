сегодня в 14:43

Дегтярев: в ходе СВО погибло или было ранено более 250 профспортсменов

Глава Минспорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал число погибших или раненых в ходе украинского конфликта российских спортсменов, сообщает Championat.com .

По его словам, за время проведения спецоперации погибли или получили ранения более 250 профессиональных российских спортсменов.

Он отметил, что эти люди погибли или пострадали «под бомбами украинских вооруженных сил». Дегтярев также призвал украинскую сторону «не спекулировать» на этой теме.

Данными словами глава российского Минспорта прокомментировал попытку украинского скелетониста Владислава Гераскевича выступать на Олимпиаде в Италии в шлеме с изображением погибших в ходе СВО украинских спортсменов.

МОК запретил ему использовать эту экипировку, но украинец отказался и был дисквалифицирован.

Ранее Дегтярев предложил закрыть въезд в РФ сменившим гражданство спортсменам. Также он хочет лишать их званий.

