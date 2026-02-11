«Предательство»: сменившим гражданство спортсменам хотят закрыть въезд в РФ

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что спортсменам, которые сменили российское спортивное гражданство на иностранное, могут запретить возвращаться в страну, сообщает ТАСС .

По его словам, таких спортсменов надо вдобавок лишить званий.

«Если российский спортсмен отказался от гражданства ради участия в международных соревнованиях, то для него нужно закрыть въезд в страну и лишить всех званий, потому что такие действия — предательство в чистом виде», — отметил Дегтярев.

Министр подчеркнул, что Россия вкладывает ресурсы в подготовку атлетов, а те «бросают паспорт и уезжают». Он добавил, что такие меры — лишь вопрос времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.