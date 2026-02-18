Россельхознадзор отметил эффективность ликвидации незаконных свалок в Подмосковье

Россельхознадзор опубликовал итоги 2025 года по выявлению и ликвидации свалок на землях сельхозназначения в России. Как выяснилось, Московская область вошла в ТОП-5 регионов по темпам приведения земель в первоначальное состояние, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Хороших темпов ликвидации свалок на землях сельскохозяйственного назначения удалось добиться, благодаря четкой координации действий нашего ведомства, Минсельхоза, а также правоохранительных и надзорных органов, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Помимо этого, большую роль сыграла последовательная борьба с незаконным оборотом строительных отходов и грунтов, которые нередко пытаются сбросить на сельхозземлях».

Помимо Подмосковья, в числе лучших регионов по темпам ликвидации свалок Россельхознадзор назвал Татарстан, Волгоградскую, Ростовскую область и Красноярский край. Всего федеральным ведомством в 2025 году на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 1068 свалок несанкционированных отходов на общей площади 815,7 га. Из них ликвидировано 642 свалок на 406 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.