РИАМО - 13 мар. Авиакомпания «Аэрофлот» организует специальные рейсы для вывоза граждан РФ из Египта и Шри-Ланки. Об этом сообщает Газета.ru.

«К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с использованным полетным сегментом из РФ», — сообщили в компании.

По одному рейсу из египетского Шарм-эль-Шейха в аэропорт Шереметьево и из столицы Шри-Ланки Коломбо будут запланированы 14 марта. Вылет россиян из Хургады будет организован 15 марта.

Ранее «Аэрофлот» организовал дополнительные рейсы для вывоза россиян с Мальдивских островов в Россию.

«Аэрофлот» с 8 марта остановил выполнение всех международных рейсов, так как США и ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов с началом российской военной спецоперации на Украине.

«Аэрофлот» приостановил все международные рейсы>>