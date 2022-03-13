РИАМО - 13 мар. В столице начались работы по модернизации комплекса коллекторов «Ленинградский-2» протяженностью 3,3 км в Северном административном округе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работы по модернизации коллектора выполняются в рамках производственной программы, согласно которой до конца 2022 года запланировано провести реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение более 31 км коллекторов», — сказал генеральный директор АО «Москоллектор» Олег Панкратов.

Он добавил, что в коллекторе и диспетчерском пункте заменят системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией персонала, датчики контроля температуры и затопления, а также волоконно-оптическую связь.

Специалисты займутся восстановлением несущей способности строительных конструкций и гидроизоляции в коллекторе, заменят кабельные и технологических металлоконструкции. Помимо этого, очистят и восстановят системы водоотведения и заменят автоматические насосные станции.

Более 190 тыс. жителей районов Сокол, Войсковая и Покровское-Стрешнево бесперебойно обеспечиваются коммуникациями комплекса электроснабжением и услугами связи. Благодаря модернизации срок эксплуатации коллектора будет продлен еще на несколько десятков лет.

В столице обновят 31,1 км коллекторов в 2022 г>>