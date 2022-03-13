РИАМО - 13 мар. В столице начались работы по модернизации комплекса коллекторов «Ленинградский-2» протяженностью 3,3 км в Северном административном округе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Он добавил, что в коллекторе и диспетчерском пункте заменят системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией персонала, датчики контроля температуры и затопления, а также волоконно-оптическую связь.
Специалисты займутся восстановлением несущей способности строительных конструкций и гидроизоляции в коллекторе, заменят кабельные и технологических металлоконструкции. Помимо этого, очистят и восстановят системы водоотведения и заменят автоматические насосные станции.
Более 190 тыс. жителей районов Сокол, Войсковая и Покровское-Стрешнево бесперебойно обеспечиваются коммуникациями комплекса электроснабжением и услугами связи. Благодаря модернизации срок эксплуатации коллектора будет продлен еще на несколько десятков лет.
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