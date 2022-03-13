РИАМО - 13 мар. На месте демонтированной незаконной парковки в Останкинском районе столицы появится бесплатная автостоянка на 40 парковочных мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ограждения и некапитальный объект уже демонтировали. На освободившейся территории стало доступно порядка 40 парковочных мест.
В 2020 году был создан проект «Свободный доступ» для борьбы с незаконным использованием земли. О нелегальной парковке или о незаконно установленных ограждениях можно сообщить ответственному инспектору, который есть в каждом районе.
При подтверждении факта самозахвата Госинспекция по недвижимости совместно с префектурой административного округа принимают меры по освобождению земли.
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