РИАМО - 13 мар. На месте демонтированной незаконной парковки в Останкинском районе столицы появится бесплатная автостоянка на 40 парковочных мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Территория была самовольно огорожена металлической сеткой и листами из металлического профиля. Въезд осуществлялся через шлагбаум, также была установлена будка охраны. Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что данный участок на государственный кадастровый учет не поставлен, земельно-правовые отношения на него не оформлены», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Ограждения и некапитальный объект уже демонтировали. На освободившейся территории стало доступно порядка 40 парковочных мест.

В 2020 году был создан проект «Свободный доступ» для борьбы с незаконным использованием земли. О нелегальной парковке или о незаконно установленных ограждениях можно сообщить ответственному инспектору, который есть в каждом районе.

При подтверждении факта самозахвата Госинспекция по недвижимости совместно с префектурой административного округа принимают меры по освобождению земли.​