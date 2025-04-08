Озвучены новые данные о последствиях COVID-19

Он подчеркнул, что это не гипотетическая угроза, а неизбежная эпидемиологическая реальность, которая может наступить в любой момент — как через десятилетия, так и в ближайшее время.

Гебрейесус привел данные о последствиях пандемии COVID-19: по официальной статистике погибло 7 миллионов человек, однако реальные потери ВОЗ оценивает в 20 миллионов. Экономический ущерб от кризиса превысил 10 триллионов долларов. Эти цифры, по мнению главы организации, демонстрируют необходимость срочной подготовки к новым вызовам.

В ходе переговоров о международном соглашении по предотвращению пандемий Гебрейесус призвал укрепить национальные системы здравоохранения и скоординировать глобальные ответные меры.