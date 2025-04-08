8 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня с профессиональным праздником поздравляют аниматоров и нейрохирургов, а также сотрудников военных комиссариатов. Любители необычных праздников могут отметить Международный день рисования птиц.

День российской анимации

8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма — «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Широкой публике тогда впервые представили анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых.

Мультфильм поразил зрителей именно техникой — многие из них были уверены, что смотрят уникальные натурные съемки и мастерство дрессировщика насекомых, а не рукотворные модели.

Советская графическая мультипликация возникла в 1924–1925 годах.

В этот день в России проходят выставки, концерты, фестивали. Также появилась традиция проведения праздничных мероприятий и бесплатных показов мультипликационных фильмов в различных кинотеатрах страны.

День сотрудников военных комиссариатов в России

Отмечается ежегодно в соответствии с указом российского президента от 2006 года. Волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — военкоматы — были учреждены в стране в 1918 году. Одной из главных задач была подготовка населения к введению обязательной воинской повинности.

В настоящее время военкоматы занимаются постановкой на учет рядовых и офицеров запаса, а еще техники, находящейся на территории района, выполняют целый ряд задач социального плана.

Международный день цыган

Он учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, который прошел в Лондоне 8 апреля 1971 года. Это мероприятие собрало представителей из 30 стран мира. На конференции приняты национальные символы: флаг и гимн, что позволило цыганам признать себя единой свободной нацией.

Сейчас IRU объединяет цыганские общественные организации около 40 стран мира. При этом численность цыганского населения в мире составляет примерно 18 млн человек.

Специалисты обозначают шесть основных ветвей цыган: три западных и три восточных. Кроме того, существуют малые цыганские группы.

Международный день нейрохирурга

Нейрохирургия — раздел хирургии, занимающийся вопросами оперативного лечения заболеваний и травм нервной системы, включая головной мозг и спинной мозг. Отцом нейрохирургии называют Харви Уильямса Кушинга.

Выделение нейрохирургии в отдельную медицинскую специальность произошло на рубеже XIX и XX веков, но корни ее уходят в глубокую древность. Это одно из сложнейших направлений в медицине.

Ежегодно в этот день во многих странах проходят мероприятия, посвященные нейрохирургам, награждения врачей.

Международный день рисования птиц

Этот день зародился в Великобритании в 40-х годах ХХ века и постепенно распространился в других странах мира. В 1943 году 7-летняя Дори Купер навещала в госпитале дядю, который потерял ногу на войне. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, она попросила нарисовать ей птичку. Это подействовало: во время следующих визитов девочки другие раненые солдаты тоже стали рисовать ей птиц.

Через три года после этого Дори погибла — ее сбил автомобиль. На похоронах девочки ее гроб был наполнен изображениями птиц, нарисованными солдатами, медсестрами и врачами из госпиталя, где лежал ее дядя.

Постепенно день рождения девочки (8 апреля) превратился в Международный день рисования птиц.

Именины

В этот день именины отмечают Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья и Степан.