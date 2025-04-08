Трамп заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Трамп: США проводят отдельные встречи с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в дипломатических усилиях по прекращению боевых действий на Украине, сообщает РИА Новости .

«Мы становимся ближе к цели», — заявил американский лидер во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп выразил обеспокоенность продолжающимся конфликтом, назвав его «ужасной вещью» и подчеркнув, что не в восторге от эскалации насилия.

Ранее Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию в Иране, анонсировав прямые переговоры Вашингтона и Тегерана.