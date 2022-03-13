РИАМО - 13 мар. В воскресенье в столице и Подмосковье будет пасмурно, существенных осадков не ожидается. Воздух местами прогреется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В регион постепенно возвращается мартовская весенняя погода. Ночью еще сохраняются слабые морозы – минус 5-3 градуса.

Днем в воскресенье Москва и область будут под влиянием антициклона, оставаясь на его восточной периферии. Столбики термометров в городе поднимутся до плюс 1-3 градусов, по Подмосковью днем температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов.

Атмосферный фон будет повышенным, к середине дня давление составит 757 мм ртутного столба и продолжит расти. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.