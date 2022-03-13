РИАМО - 13 мар. На своей платформе «Бизнес ВКонтакте», оснащенной инструментами для ведения своего дела в интернете, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте компании.

Сам принцип работы в соцсети очень прост. Нужно создать страницу для своего бизнеса и заполнить ее информацией о товаре. Также можно сделать из обычного сообщества собственный сайт с короткой ссылкой вида vk.link.

Перевести подписчиков с других платформ можно с помощью генератора QR-кодов или коротких ссылок, по которым нужно один раз перейти и подписаться.

Оплата товаров в созданном интернет-магазине доступна через VK Pay, принимающий все российские карты, а доставка покупателю - через Boxberry и СДЭК по почте или курьерами.

Новое подразделение для МСП даст возможность настроить свою страницу и организовать процессы так, чтобы малый и средний бизнес успешно работали. Помогать с решением вопросов будет круглосуточная поддержка в сообществе «ВКонтакте для бизнеса». Ее дополнительно усилили, чтобы быстро обрабатывать запросы.