Мирные жители пострадали при атаке дронов ВСУ на автобус в Брянской области

Три мирных жителя пострадали в результате атаки украинских дронов-камикадзе на пассажирский автобус в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Укронацисты атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате целенаправленного вражеского удара по пассажирском автобусу ранения получили водитель и два пассажира. При этом раненный водитель вывез транспорт в безопасную зону, чтобы избежать повторной атаки киевского режима.

Глава региона добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана необходимая медпомощь. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте ЧП.

