Мосгорсуд признал законным отказ девелоперу Худояну в смягчении наказания

Московский городской суд признал законным отказ основателю и владельцу компании «Оптима» (Optima Development) Альберту Худояну в смягчении наказания, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В понедельник суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката осужденного на постановление Люблинского районного суда Москвы, согласно которому Худояну было отказано в смягчении неотбытой части наказания в виде лишения свободы.

Апелляционная инстанция оставила постановление районного суда без изменения.

Известного девелопера задержали летом 2019 года. В ноябре 2021 года Коптевский районный суд Москвы признал Худояна виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сумма причиненного девелопером ущерба превысила 4,2 млрд рублей.

