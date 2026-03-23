В Подольске завершилась серия инженерных мастер-классов для школьников

20 марта в школе № 32 прошел заключительный мастер-класс по инженерному мышлению в формате «Каракури». Мероприятие завершило серию практических занятий для учеников 9–11 классов в рамках профориентационного проекта «Люди Будущего», который в этом году впервые реализуется в Подольске. Инициатором выступило предприятие «ЗиО-Подольск» при поддержке администрации округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение недели подобные мастер-классы прошли в пяти образовательных учреждениях: лицее № 5, гимназиях № 4 и № 7, лицее № 23 и школе № 32. Участники работали над созданием механизмов, действующих без электричества и электроники — только за счет физических законов: силы тяжести, инерции, натяжения.

По итогам мастер-классов в каждой школе определят сильнейшие команды. Лучшие инженерные решения представят свои школы на финальном этапе. Ученики девятых классов встретятся на площадке колледжа имени А. В. Никулина, старшеклассники — в Московском политехническом университете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.