РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. Полиция подмосковной Балашихи в понедельник начнет навещать неблагополучные семьи, а также проверит школы, парки и другие общественные места для выявления безнадзорных детей, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания МУ МВД России «Балашихинское» с понедельника и до 18 марта планируется проведение оперативно-профилактического мероприятия «Безнадзорные дети». Оно направлено на выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, неформальных молодежных объединений и групп антиобщественной направленности, а также лиц, вовлекающих их в противоправные действия.

Операция также направлена на выявление фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних на территории обслуживания.

Сотрудники полиции просят не оставаться равнодушными и незамедлительно сообщать информацию о фактах нарушения уголовного законодательства по телефонам дежурной части МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)524-35-17, 8(495)521-65-09.

Также жители могут обратиться в отделы полиции по обслуживанию микрорайонов округа: 8(495)524-24-43 (микрорайон Заря), 8(495)527-72-11 (микрорайон Железнодорожный), 8(495)524-47-18 (микрорайон Салтыковка), 8(495)521-13-42 (Балашиха). Дежурная часть отдела полиции по обслуживанию г. о. Реутов: 8(495)528-65-21, телефон доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.