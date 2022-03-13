РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске с воскресенья будет работать бесплатный клуб разговорного английского для детей, сообщает администрация округа.

Всех желающих приглашают по воскресеньям с 12:00 до 13:00 в клуб разговорного английского для детей в возрасте 10+. Участие бесплатное, встречи будут проходить в помещении «Сказочный лес» по воскресеньям.

Школа иностранных языков En-Time постарается создать в клубе уютную дружескую атмосферу, которая необходима для плодотворного обучения.