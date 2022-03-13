РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 мар. В воскресенье в подмосковном Подольске пройдет концерт коллективов Подольской филармонии в честь Года культурного наследия народов России, сообщает администрация округа.

В программе концерта коллективов Подольской филармонии прозвучат народные песни, инструментальные произведения в обработке русских и советских композиторов в исполнении оркестра и солистов.

Мероприятие пройдет в концертном зале администрации городского округа Подольск, начало в 15:00, вход свободный.

2022 год посвящен культурному наследию народов России. Об этом говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Путин. Ежегодно с 2007 года глава государства своим указом посвящает следующий год какой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания. Решение о тематике 2022 года было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.