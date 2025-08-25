Курс юаня к рублю в конце августа — прогноз финансиста

Геополитическая повестка и прогнозы на дальнейшее развитие мирных переговоров — по-прежнему в центре внимания рынков, поскольку от их градуса зависит расстановка сих в валютных парах, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне рубля в паре с юанем продолжает оставаться текущий слабый импорт, снижающий спрос на иностранную валюту, а также цены на нефть, которые на относительно комфортном для национальной валюты уровне, отмечает эксперт.

«Тем временем не в пользу юаня в паре с рублем могут оказаться данные по июльскому оттоку капитала из КНР, который вырос до рекордного уровня. При этом в качестве мер поддержки китайской национальной валюты могут выступить активно обсуждаемые перспективы разрешения Госсоветом КНР оборота обеспеченных юанями стейблкойнов в рамках стимулирования мирового оборота юаней», — полагает Тимошенко.

По его словам, в фокусе внимания находится также решение китайского ЦБ сохранить базовую ставку неизменной на уровне 3%. Курс китайской национальной валюты во многом продолжает зависеть от текущих показателей в экономике КНР. Отдельные сферы китайской экономики, которая все еще находится под тарифным давлением, ищут новые горизонты развития, констатирует эксперт. Так, китайский автопром расширяет свое присутствие за рубежом в попытке создать конкуренцию мировым производителям электрокаров на фоне экспортных пошлин и высокой конкуренции внутри КНР. Тем временем китайский рынок недвижимости по-прежнему переживает кризис, добавляет Тимошенко.

По прогнозам финансиста, торговый диапазон юаня в последнюю неделю августа составит 11,1-11,3 рубля.