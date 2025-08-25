Спорткомплекс 1995 года постройки отремонтируют в столичном районе Южное Бутово

В Москве согласован проект капремонта спорткомплекса ГБУ ДО «МГФСО» «Южное Бутово» с бассейнами и спортзалами по адресу: улица Поляны, дом 35, сообщил председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

«Согласован проект капитального ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса „Южное Бутово“. Это двухэтажное здание с двумя бассейнами 1995 года постройки. В нем проведут комплекс внутренних и наружных ремонтных и отделочных работ», — сказал Щербаков.

Во всех помещениях рабочие демонтируют внутренние ненесущие перегородки и полы, затем они сделают новые конструкции, выполненные из современных материалов, соответствующих градостроительным нормам и требованиям пожарной безопасности. После этого в помещениях спорткомплекса проведут отделочные работы, будут установлены новые двери и окна, отремонтированы и покрашены откосы.

Еще приведут в порядок бассейны. В малой чаше полностью удалят облицовку, отшлифуют бетонные поверхности, восстановят разрушенные участки и обработают защитными составами, затем заново обложат кафельной плиткой. В большой чаше рабочие отремонтируют наружные поверхности.

В ходе капремонта специалисты также расчистят фасады от старых покрытий и загрязнений, обработают защитными средствами и установят вентилируемую фасадную систему с дополнительным утеплением.

Кроме того, в здании заменят все наружные дверные блоки, козырьки и облицовку крылец, а еще установят новые ограждения главной входной группы и пандуса.